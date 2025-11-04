Milli Savunma Bakanlığı, Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan “Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını iddia etti ve zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan cevap ve düzeltme metninde, haberde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen personelin yerine Suriyelilerin alındığı” iddiasının doğru olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye’nin birçok ülke ile imzaladığı anlaşmalar kapsamında askerî eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, bu kapsamda Suriyeli askerî öğrencilerin de “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” çerçevesinde ülkemizde eğitim aldığı ifade edildi.

TSK’DA GÖREV ALMIYORLAR

Bakanlık, “Eğitim alan yabancı askerî öğrencilerin TSK’da görev alması söz konusu değildir” dedi.

Haberin, Bakanlık ve TSK’yı yıpratma amacı taşıdığı belirtilen açıklamada, “Kamuoyunda olumsuz algı oluşturma ve yanıltma çabası aşikârdır” ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla tekzip metnini paylaştı.