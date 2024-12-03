Suriye’de 48 bin 500 kişi yollara düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Suriye’de 48 bin 500 kişi yollara düştü

BM yetkilileri Suriye'nin İdlib ve Kuzey Halep bölgelerinde devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle 48 bin 500 kişinin evlerini terk ettiği bilgisini paylaştı.

Bölgedeki çatışmaların artması nedeni ile her geçen gün evlerini terk eden sivil sayısı artıyor. Suriye Devleti Ordusu ile HTŞ'ye bağlı gruplar arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmalar giderek yayılıyor.

Suriye'de yaşanan iç savaş yeni bir göç dalgasına neden oluyor. BM, göçün hızlandığını ve bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirdiğini duyurdu. Yardım kuruluşları, yerinden edilen sivillere acil yardım ve barınma desteği verilmesi için çağrıda bulundu.

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Birleşmiş Milletler Suriye Bölgesel İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Carden, Suriye'de devam eden çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Carden, kuzeybatı Suriye’den 48 bin 500 kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Carden paylaşımında “Çatışmalar, tırmandığı günden bu yana kuzeybatı Suriye’de 48.500'den fazla insanı yerinden etti. Sivillere yönelik saldırılar durdurulmalı!” ifadelerini kullandı.

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