Suriye'de deprem (7 Ağustos 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de saat 10.05 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz'de deprem (6 Ağustos 2025)
Depremin 3.8 kilometre derinlikte gerçekleştiğii bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 7, 2025
SURIYE https://t.co/UveWrcWdUQ
07.08.2025, 10:05:44 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 3.8 km#Kandilli
Mersin'de deprem (6 Ağustos 2025)
