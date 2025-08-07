Suriye'de deprem (7 Ağustos 2025)

Suriye'de saat 10.05 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de saat 10.05 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 3.8 kilometre derinlikte gerçekleştiğii bildirildi.

