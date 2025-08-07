Suriye'de deprem (7 Ağustos 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de saat 10.05 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de deprem (6 Ağustos 2025)

Depremin 3.8 kilometre derinlikte gerçekleştiğii bildirildi.