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Suriye'de depremde ölü sayısı 1932'ye yükseldi

Türkiye'deki depremler, Suriye'nin de çeşitli bölgelerini vurdu. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 1932'ye yükseldi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 01:21
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Suriye'de depremde ölü sayısı 1932'ye yükseldi

Suriye'de depremde ölü sayısı 1932'ye yükseldi
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde de yıkıma neden oldu.

Reuters’ın haberine göre; yetkililerden yapılan açıklamada, Suriye'de en az 1932 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığını bilgisi verildi.

Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Suriye Sivil Savunma birimleri, yüzlerce ailenin enkaz altında bulunduğunu duyurdu.

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