Suriye'de hayat normale döndü: Denize giriyorlar eğleniyorlar

Suriye’de Beşşar Esad’ın kontrolü altındaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı. Yıllar öncesinde başlayan iç savaşta, Esad muhalifi güçlerin ele geçirdiği bölgelerden kaçan milyonlarca sığınmacı ise kaçak bir şekilde Türkiye’ye giriş yaptı.

Sayıları tam olarak bilinmese de AKP hükümetinin açıkladığı 3 milyon civarı rakamların çok üstünde olduğu bilinen Suriyelilerin geri dönüşü için toplumun büyük bir kesimi, muhalefet partileri ve STK’ların baskı yapması sonucunda seçimlerinde etkisi ile bir iki adım atılsa da özellikle metropol kentlerindeki Suriyeliler hem ülkenin demografik yapısını değiştiriyor hem de toplum düzenini bozmaya devam ediyor.

Lazkiye kentinde kaydedilen bu görüntüde Suriyelilerin sahilde güneşlendiği, denize girip eğlendikleri görülüyor.