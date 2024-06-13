Suriye'de IŞİD saldırısı: 6 Suriyeli asker öldü

IŞİD terör örgütünün, Humus'un Cub Cirah köyü ile Rakka'nın Rasafa çöl bölgesinde gerçekleştirilen saldırılarda en az 6 asker öldü, 10'dan fazla asker ise yaralandı. Saldırı hakkında henüz Suriye’den resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de büyük ölçüde etkisini yitiren IŞİD, Rakka, Humus, Dera, Süveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak tanınan çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor. IŞİD, bazı zamanlarda vur kaç taktiğiyle Suriye ordusunda kayıplara yol açıyor.