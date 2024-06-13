Suriye'de IŞİD saldırısı: 6 Suriyeli asker öldü

Kaynak: AA
Suriye'de IŞİD saldırısı: 6 Suriyeli asker öldü

Terör örgütü IŞİD, Suriye'nin Humus ile Rakka şehirlerinde Suriye ordusuna saldırı gerçekleştirdi. Düzenlenen saldırıda en az 6 askerin öldüğü ve 10'dan fazla askerin yaralandığı belirtildi.

IŞİD terör örgütünün, Humus'un Cub Cirah köyü ile Rakka'nın Rasafa çöl bölgesinde gerçekleştirilen saldırılarda en az 6 asker öldü, 10'dan fazla asker ise yaralandı. Saldırı hakkında henüz Suriye’den resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de büyük ölçüde etkisini yitiren IŞİD, Rakka, Humus, Dera, Süveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak tanınan çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor. IŞİD, bazı zamanlarda vur kaç taktiğiyle Suriye ordusunda kayıplara yol açıyor.

kapak-113925.jpg

Son Haberler
Edirne’de 23 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
Edirne’de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Rıza Çalımbay neden kaçtı? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Rıza Çalımbay neden kaçtı? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kırgızistan'da kurbanlar anıldı Dünya
Kırgızistan'da kurbanlar anıldı
Tır ile otomobil çarpıştı Gündem
Tır ile otomobil çarpıştı
Vicdansız adam yavru ayıyı korkudan öldürecekti. Yaptıklarıyla şok yaşattı Yaşam
Vicdansız adam yavru ayıyı korkudan öldürecekti. Yaptıklarıyla şok yaşattı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Taliban isimleri değiştiriyor Dünya
Taliban isimleri değiştiriyor