Suriye'de işkence hapishanesinde tüyler ürperten makine

Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği Şam'da rejimle adı bir anılan Sednaya Hapishanesi'ndeki mahkumlar serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan ve idam edilen mahkumlar için kullanılan bir makine ise savaşın kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Şam'ın dış mahallelerinde bulunan ve işkence hapishanesi olarak bilinen Sednaya, binlerce Suriyeli sivilin işkence görerek öldürüldüğü mekan olarak biliniyor. Büyük bir askeri hapishane olan Sednaya Hapishanesi'nde bulunan bir makine ise söylentileri doğrular nitelikte çıktı.

CESETLERİ PRES MAKİNESİNE ATMIŞLAR

İnsan hakları gruplarının, cezaevinin 2011 yılından bu yana Suriye'nin sivil nüfusunun öldürülmesi, işkence edilmesi, zorla kaybedilmesi ve yok edilmesi için kullanıldığını söylediği hapishanede bulunan makine ile idam edilen mahkumların bedenlerinin preslere koyarak ezildiği öğrenildi. Sednayada, mahkumların asılarak idam edildikten sonra presin içine atıldığı ve ezilerek kağıt haline getirildiği bir demir infaz presi olduğu ortaya çıktı. Mahkumların cansız bedenlerinin bu şekilde kalıplandığı belirtildi.

ESAD REJİMİNİN İŞKENCE MERKEZİYDİ

Sednaya Hapishanesi halk arasında işkence hapishanesi ya da insan mezbahası olarak biliniyor. Hapishanenin yeraltının metrelerce altına uzanan 7 kattan oluştuğu ve bu katlar arasının betonla kapatıldığı belirtiliyor. Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriyeli muhalifler, hapishanenin yeraltı bölümünde Esad rejimi tarafından işkenceye maruz kalan binlerce mahkumu kurtardı.

Katlarda hala binlerce kişinin bulunduğu ve ikinci katın açılması çalışmaların sürdüğü aktarılıyor. Şam'daki kaynakların verdiği bilgilere göre mahkumların Sednaya hapishanesinin yeraltı bölümündeki 7 katmanda susuz ve aç bırakıldığı, gardiyanların ise katmanların girişlerini betonla kapatarak yeraltı bölmelerine ulaşmayı imkansız hale getirdiği söyleniyor. Hapishanede en az 70 bin mahkumun bulunduğu sanılıyor.