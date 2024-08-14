Suriye'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç’a şehitlik unvanı verildi

Geride 7 yaşındaki Kerem Asrın ve 4 yaşındaki Sıraç Batu isimli iki oğlunu bırakan şehit için taziye mesajları yayımlandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye Harekat Alanı’nda görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da bir taziye mesajı yayımlayarak, "Kırıkkale’mizin evladı, aslan parçamız Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç, şehadetin mübarek olsun. Şehidimiz cennettedir, şehitler diyarı Kırıkkale’mizin ve yüce Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.