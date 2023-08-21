Suriye’de rejim karşıtı gösterilere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; olayda en az 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Neva ve Dael ilçelerinde protesto

Olay, dün akşam saatlerinde Dera ilinin Neva ve Dael ilçelerinde meydana geldi. Yerel kaynaklara göre, bölgede yaşayan halk, Şam yönetiminin akaryakıta zam yapmasını ve baskıcı politikalarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Göstericiler, “rejim yıkılsın” ve “devrim yeniden başlasın” sloganları attı.

Suriye ordusu müdahale etti

Gösteriler sırasında Suriye ordusu, Neva ilçesinde bulunan bir kontrol noktasından göstericilere ateş açtı. Ateş altında kalan göstericiler de karşılık verdi. Çatışmada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Dera’da gerginlik sürüyor

Dera ilinde 2018 yılında Şam yönetimi ile muhalifler arasında bir uzlaşma anlaşması imzalanmıştı. Ancak anlaşmanın uygulanmasında yaşanan aksaklıklar ve Şam yönetiminin bölgeye yönelik baskısının artması nedeniyle Dera’da gerginlik devam ediyor. Şam yönetiminin 16 Ağustos’ta akaryakıta zam kararının ardından Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada protestolar başlamıştı.