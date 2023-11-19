Suriye'den toz bulutu geldi. Göz gözü görmedi

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Ceylanpınar’da gökyüzünü kapladı.

KAYNAK: İHA
Suriye'den toz bulutu geldi. Göz gözü görmedi


Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz, Ceylanpınar ilçesinin semalarını kapladı.

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Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçe adeta kızıla boyanırken toz bulutu ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkeze kadar ulaştı.

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Yetkililer, toz bulutu nedeniyle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların solunun sıkıntısı yaşayabileceğini belirterek dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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Yılda birkaç defa yoğun toz bulutu ile karşılaştıklarını söyleyen esnaf ise toz yoğunluğunun yaşandığı gün içerisinde vatandaşların evlerine kapandığını ve fazla alışveriş olmadığını belirtti.

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