Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan IŞİD'li yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü IŞİD mensubu bir kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.