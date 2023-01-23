Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan IŞİD'li yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü IŞİD mensubu bir kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.