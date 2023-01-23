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Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan IŞİD'li yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü IŞİD mensubu bir kişi yakalandı...

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:07
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Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan IŞİD'li yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan IŞİD'li yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü IŞİD mensubu bir kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

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