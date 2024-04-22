'Suriyeli bacılarımıza yardım' diye topladıkları paralarla IŞİD hücresi fonlamışlar

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-27' operasyonunda gözaltına alınan IŞİD terör örgütü mensuplarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin örgüt için yaptıkları para trafiğinin MASAK raporuna yansıdığı, yakalanan şüphelilerin kırmızı kategoride aranan terör örgütü mensuplarından Ebu Sıraç kod adlı IŞİD sorumlusu Recep Baltacı'nın idaresindeki hücreyi fonladığı belirlendi.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Bozdoğan-27' ismiyle düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalanırken, operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.

MASAK POLİSE BİLDİRDİ

Şüphelilerin İstanbul'da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden finans faaliyetleri yürüten bir kişiye para gönderdikleri öğrenildi. Bu para trafiği sırasında şüphelilerin dekontta açıklama kısmına 'İdlib'e yardım, İnfak, Suriye'deki bacılarımıza destek' ibarelerini kullanması ilgililerin dikkatini çekti. MASAK eldeki tüm bilgi ve belgeleri polise bildirdi.

MASAK'tan gelen rapor doğrultusunda harekete geçen İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, isimleri raporda olan kişileri yakın takibe aldı. Polis, adreslerini de tespit ettiği şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, insanların dini duygularını istismar ederek topladıkları paralarla kırmızı kategoride aranan terör örgütü mensuplarından Ebu Sıraç kod adlı IŞİD sorumlusu Recep Baltacı'nın idaresindeki hücreyi fonladığı belirlendi.

PARALARLA SINIRI AŞTILAR

Söz konusu paraların Türkiye'de örgüte yakın kişilerin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Ebu Sıraç tarafından görevlendirilen 'Ara toplayıcılar' olarak tabir edilen kişiler tarafından sınır illerinden Suriye'ye geçirildiği tespit edildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyet sorgusu devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE DE OPERASYON

Öte yandan Eskişehir'de IŞİD'e üye olduğu gerekçesiyle bir yıldır aranan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nden IŞİD'e üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olan şüphelinin Odunpazarı ilçesine geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin saklanmak için geleceği ev tespit edilirken; bir süre takibin ardından operasyon düzenlendi.

Bir yıldır terör örgütü üyeliğinin yanı sıra Kastamonu ve Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nce de arandığı tespit edilen şüpheli, TEM ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü şüphelisi tutuklanarak cezaevine konuldu.