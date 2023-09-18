Suriyeli çocukların tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki yaşıtını öldürdü

Gaziantep’te Suriye uyruklu İbrahim A.(17) sosyal medyadaki paylaşım nedeniyle tartıştığı arkadaşı Muhammed Şeyh Ahmed’i (17) bıçaklayarak öldürdü.

KAYNAK: DHA
Suriyeli çocukların tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki yaşıtını öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Şeyh Ahmed, sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşı İbrahim A., ile ilgili bir paylaşım yaptı. İbrahim A.’nın paylaşımın kaldırılmasını istemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından bir araya gelen İbrahim A. ve Muhammed Şeyh Ahmed arasında kavga çıktı. Kavga sırasında İbrahim A., üzerindeki bıçakla Ahmed'i yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri kanlar içerisinde yerde yatan Ahmed'i özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Ahmed, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İnşaat işçiliği yapan Ahmed'in cansız bedeni otopsi için adli tıpa kaldırıldı. İşlemlerin ardından cenaze defnedilmek üzere aileye teslim edildi. Öte yandan İbrahim A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

17-yasindaki-yasitini-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-oldurdu-yenicag.jpg

17-yasindaki-yasitini-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-oldurdu-yenicag1.jpg

17-yasindaki-yasitini-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-oldurdu-yenicag4.jpg

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Böbreklerin sağlığı için bu uyarılara dikkat Sağlık
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Böbreklerin sağlığı için bu uyarılara dikkat
İYİ Partiden flaş ittifak açıklaması Güncel
İYİ Partiden flaş ittifak açıklaması
Dağlardan toplanıyor kilosu 140 TL'ye satılıyor. Altın meyvenin hasadı sürüyor Güncel
Dağlardan toplanıyor kilosu 140 TL'ye satılıyor. Altın meyvenin hasadı sürüyor
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Güncel
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Eşini öldürüp hiçbir şey olmamış gibi gitti. Herkes balkondan seyretti Güncel
Eşini öldürüp hiçbir şey olmamış gibi gitti. Herkes balkondan seyretti
İstanbul’dan gelen baba masaj salonunu savaş alanına çevirdi Güncel
İstanbul’dan gelen baba masaj salonunu savaş alanına çevirdi
Hasan Can Kaya'yı Mısırlı futbolcu Mohammed Salah sandılar Magazin
Hasan Can Kaya'yı Mısırlı futbolcu Mohammed Salah sandılar