Eşini taciz eden Süleyman’a tuzak kurup cinsel organını öptürdü 

Batman’da taciz iddiası işkence ile sonuçlandı. Suriye uyruklu Malik Hüsso’ya eşi Süleyman adındaki birinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Hüsso, eşine Süleyman’ı arattırarak buluşma ayarlamasını istedi. Kadın, Süleyman’ı arayarak kendisini sevdiğini ve birlikte olmak istediğini söyledi.

SÜLEYMAN, HÜSSO’NUN TUZAĞINA DÜŞTÜ

Süleyman, Hüsso’nun tuzağına düşerek buluşma yerine gitti ancak kendisini beklediği kişiyle karşılaşmadı. Hüsso, akrabası Zekeriya Abdullah ile birlikte Süleyman’ı feci şekilde dövdü. Daha sonra Süleyman’ı çırılçıplak soyan ikili ellerini de arkadan bağladı.

Daha sonra Hüsso, Süleyman’a cinsel organını öptürdü. O anları Zekeriya cep telefonuna kaydetti. Süleyman’ın ruhsatlı tüfeğine ve bin 500 TL’sine el koyan Hüsso ve Zekeriya, olayı kimseye anlatmaması için de tehdit etti. İkili işkencenin ardından Süleyman’ı giydirip araçla geri Batman’a götürdü ancak aracın lastiği yolda patladı.

Süleyman, aracın durmasıyla bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Hüsso ve Zekeriya kaçtı.

“RIZASIYLA KONUŞUYORDUK”

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; jandarma Süleyman’ı kurtardı. Hüsso ve Zekeriya’dan şikayetçi olan adam gasp edildiğini ve işkence gördüğünü söyledi. Süleyman, “Rabia’yı taciz etmedim. Rızasıyla konuşuyorduk” dedi.

Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda Süleyman’ın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek seviyede yaralandığı, kemik kırıkları oluştuğu ve hayat fonksiyonlarının orta derecede etkilendiği belirtildi.

Suriyeliler ise yakalanmaları üzerine suçunu itiraf etti.

İddianamede, üç Suriyelinin, “Gece vakti yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, basit cinsel saldırı, cinsel taciz, ağırlaşmış yaralama” suçlarından 25’er yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Adreslerinde bulunamayan ve adli kontrol kararına uymayan üç Suriyelinin ülkelerine kaçmış olabilecekleri değerlendiriliyor.