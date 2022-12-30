30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşini taciz eden Süleyman’a tuzak kurup cinsel organını öptürdü 

Eşini taciz eden Süleyman’a tuzak kurup cinsel organını öptürdü 

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Suriyeli Malik Hüsso eşini taciz ettiği iddia edilen Süleyman D.’ye kurduğu tuzakla intikam aldı. Hüsso, eşine Süleyman D.’yi arattırarak bir buluşma organize etti. Süleyman D. ile buluşan Hüsso, önce öldüresiye dövüp çırılçıplak soydu daha sonra cinsel organını öptürerek fotoğrafını çektirdi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 08:20
Takip Et

Suriyeli Hüsso, eşini taciz eden Süleyman’a tuzak kurup cinsel organını öptürdü 

Eşini taciz eden Süleyman’a tuzak kurup cinsel organını öptürdü 
+
Aa
-

Batman’da taciz iddiası işkence ile sonuçlandı. Suriye uyruklu Malik Hüsso’ya eşi Süleyman adındaki birinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Hüsso, eşine Süleyman’ı arattırarak buluşma ayarlamasını istedi. Kadın, Süleyman’ı arayarak kendisini sevdiğini ve birlikte olmak istediğini söyledi.

SÜLEYMAN, HÜSSO’NUN TUZAĞINA DÜŞTÜ

Süleyman, Hüsso’nun tuzağına düşerek buluşma yerine gitti ancak kendisini beklediği kişiyle karşılaşmadı. Hüsso, akrabası Zekeriya Abdullah ile birlikte Süleyman’ı feci şekilde dövdü. Daha sonra Süleyman’ı çırılçıplak soyan ikili ellerini de arkadan bağladı.

Daha sonra Hüsso, Süleyman’a cinsel organını öptürdü. O anları Zekeriya cep telefonuna kaydetti. Süleyman’ın ruhsatlı tüfeğine ve bin 500 TL’sine el koyan Hüsso ve Zekeriya, olayı kimseye anlatmaması için de tehdit etti. İkili işkencenin ardından Süleyman’ı giydirip araçla geri Batman’a götürdü ancak aracın lastiği yolda patladı.

Süleyman, aracın durmasıyla bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Hüsso ve Zekeriya kaçtı.

“RIZASIYLA KONUŞUYORDUK”

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; jandarma Süleyman’ı kurtardı. Hüsso ve Zekeriya’dan şikayetçi olan adam gasp edildiğini ve işkence gördüğünü söyledi. Süleyman, “Rabia’yı taciz etmedim. Rızasıyla konuşuyorduk” dedi.

Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda Süleyman’ın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek seviyede yaralandığı, kemik kırıkları oluştuğu ve hayat fonksiyonlarının orta derecede etkilendiği belirtildi.

Suriyeliler ise yakalanmaları üzerine suçunu itiraf etti.

İddianamede, üç Suriyelinin, “Gece vakti yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, basit cinsel saldırı, cinsel taciz, ağırlaşmış yaralama” suçlarından 25’er yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Adreslerinde bulunamayan ve adli kontrol kararına uymayan üç Suriyelinin ülkelerine kaçmış olabilecekleri değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adınız Soyadınız
30.12.2022 09:34
Ne kadar üzücü.. Kötülük kötülüğü büyüterek peşinden sürüklüyor. Kanunların hiçe sayılması daha büyük olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Tacize uğrayan zat polise gidip şikâyetçi olsaydı keşke.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
2
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
3
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Z kuşağı kararını verdi
4
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
5
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
6
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
7
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Yangına uykuda yakalandı. İtfaiyeyi görünce şok oldu
﻿Yangına uykuda yakalandı. İtfaiyeyi görünce şok oldu
﻿Yangına uykuda yakalandı. İtfaiyeyi görünce şok oldu
﻿İsrail’in nüfusu 10 milyona dayandı
﻿İsrail’in nüfusu 10 milyona dayandı
﻿İsrail’in nüfusu 10 milyona dayandı
﻿Bakanlık açıkladı, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde son günü yarın
﻿Bakanlık açıkladı, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde son günü yarın
﻿Bakanlık açıkladı, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde son günü yarın
﻿Yunan bakan manastırda bayıldı, başını sert çarptı
﻿Yunan bakan manastırda bayıldı, başını sert çarptı
﻿Yunan bakan manastırda bayıldı, başını sert çarptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.