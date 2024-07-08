Suriyeli kuyumcu Suriyelileri dolandırıp kaçtı

Türkiye’de Suriyeli sığınmacı ve kaçak sorunu giderek büyürken Suriyeli esnaf sayısı da arttı.
Bursa’da Suriyeli kuyumcuda skandal olay yaşandı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Osmangazi ilçesinde Darmstad Caddesi'nde meydana geldi.
Her sabah düzenli olarak açılan kuyumcu dükkanı, sabahın erken saatlerinde açılmadı.
Çevredeki insanlar fark edince kuyumcunun yanına aranan ancak cevap bulamadılar.
HER ŞEYİ ALIP KAÇMIŞ
Altınları ve kıymetli eşyaları olan Suriyeliler, kuyumcuya ulaşamayınca polise haber verdi.
Polis memurları olay yerine gelerek mağdurları Polis Merkezi'ne yönlendirdi. Asayiş Büro Amirliği Dolandırıcılık Amirliği isimli bir soruşturma başlattı.
Suriyeli mağdurlar zaman zaman kapalı kepenklerin önüne geçip işyerini kontrol etmeye çalıştılar.
Ancak kuyumcunun gece yarısı altınları ve dövizleri çantaya doldurarak Bursa'dan ayrıldığı iddia edildi.