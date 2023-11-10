Suriyeli şahıs liseli kızı taciz etti: Özel ekip yakaladı, ifadesi mide bulandırdı

Bursa’da lise öğrencisi D.Ç’i (16) okul yolunda takip edip elle taciz eden Suriye uyruklu Hüseyin Raci (25), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Sorgusunda, "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Kendimi tutamadım” dediği öğrenilen Raci, tutuklandı.

Suriyeli şahıs liseli kızı taciz etti: Özel ekip yakaladı, ifadesi mide bulandırdı

Olay, 1 Kasım’da saat 08.30 sıralarında Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi D.Ç., okula giderken, bir kişi kendisini takip etmeye başladı. Güvenlik kameralarının olmadığı noktada D.Ç.'ye yaklaşan şüpheli, elle taciz etti.

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GENÇ KIZ BAĞIRINCA KAÇTI

Genç kızın bağırması üzerine şüpheli kaçtı. Kızın yardım istediği çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ç.'nin ifadesinin ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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ÖZEL EKİP YAKALADI

Polis ekipleri, eşkalini belirledikleri ancak kimliğini tespit edemedikleri şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu. Polis, şüpheliyi, önceki gün olay yerinin yakınlarında devriye gezerken, güvenlik kamerası görüntülerinden tanıyıp gözaltına aldı. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen şüpheli Hüseyin Raci emniyetteki sorgusunda suçunu kabul etti.

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“BİR ANDA GÖZÜM KARARDI”

Şüphelinin ifadesinde, "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi tutamadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

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TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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