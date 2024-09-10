Suriyeli sığınmacı Atina'yı karıştırdı

Sığınmacı sorunu bu defa Yunanistan’ın başkenti Atina’da baş gösterdi. Yunanistan başkenti Atina yakınlarında bulunan Acharnon Caddesi’nde Suriyeli olduğu iddia edilen bir sığınmacı nedeni ile trafik geçici bir süreliğine durduruldu.

Olay yerinden aktarılan ilk bilgilere göre 30 yaşındaki bir sığınmacı, Acharnon Caddesi üzerinde yer alan 8 numaralı binanın 6’ıncı katının balkonunda kendisine bıçakla zarar verme tehdidinde bulundu.

Olayın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Sığınmacı şahsı ekipler aşağıya inmeye ikna çabalarına devam ediyor. SKAI’ye konu hakkında açıklamada bulunan Yunanistan Kalkınma Bakanlığı’ndan yetkili bir şahıs sığınmacı şahsın bulunduğu apartman yakınındaki bakanlık binasının yanı sıra çevrede bulunan apartmanların da tahliye edildiğini bildirdi.

Olay hakkında gelişmeleri kaydeden Yunanistan yerel kaynakları sığınmacı ve aile arasında anlaşmazlıkların olduğuna dair bilgiler olduğunu ifade etti.