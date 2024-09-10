Suriyeli sığınmacı Atina'yı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriyeli sığınmacı Atina'yı karıştırdı

Yunanistan’da Suriyeli olduğu öne sürülen 30 yaşındaki bir sığınmacı bir apartmanın 6’ıncı katında kendisine bıçakla zarar verme tehdidinde bulundu. Polis ekipleri tarafından kıskaca alınana bölgede trafik geçici bir süreliğine durduruldu.

Sığınmacı sorunu bu defa Yunanistan’ın başkenti Atina’da baş gösterdi. Yunanistan başkenti Atina yakınlarında bulunan Acharnon Caddesi’nde Suriyeli olduğu iddia edilen bir sığınmacı nedeni ile trafik geçici bir süreliğine durduruldu.

Olay yerinden aktarılan ilk bilgilere göre 30 yaşındaki bir sığınmacı, Acharnon Caddesi üzerinde yer alan 8 numaralı binanın 6’ıncı katının balkonunda kendisine bıçakla zarar verme tehdidinde bulundu.

Olayın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

kapak-132845.jpg

Sığınmacı şahsı ekipler aşağıya inmeye ikna çabalarına devam ediyor. SKAI’ye konu hakkında açıklamada bulunan Yunanistan Kalkınma Bakanlığı’ndan yetkili bir şahıs sığınmacı şahsın bulunduğu apartman yakınındaki bakanlık binasının yanı sıra çevrede bulunan apartmanların da tahliye edildiğini bildirdi.

Olay hakkında gelişmeleri kaydeden Yunanistan yerel kaynakları sığınmacı ve aile arasında anlaşmazlıkların olduğuna dair bilgiler olduğunu ifade etti.

Son Haberler
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar
Dünyaca ünlü hamburger zincirinden Türkiye için sürpriz bir karar
Dünyaca ünlü hamburger zincirinden Türkiye için sürpriz bir karar
İzmir İktisat Kongresi: Atatürk'ün sanayi devrimine attığı temel
İzmir İktisat Kongresi: Atatürk'ün sanayi devrimine attığı temel
Narin'in mezarında kalp
Narin'in mezarında kalp
Ankara simidine zam
Ankara simidine zam