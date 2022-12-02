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Suriyeli sığınmacı: Erdoğan'a oy vereceğim. Hamburger değil makarna yiyin

Bir sokak röportajında Suriyeli sığınmacı, seçim olursa Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı. Vatandaşlara ise “Hamburger yemesinler, evde makarna yesinler.” tavsiyesinde bulundu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 10:41
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Suriyeli sığınmacı: Hamburger değil makarna yiyin. Erdoğan'a oy vereceğim

Suriyeli sığınmacı: Erdoğan'a oy vereceğim. Hamburger değil makarna yiyin
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YouTube’da yayın yapan Medyali TV, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir sokak röportajı yaptı.

Burada konuşan Suriyeli sığınmacı, ekonomik kriz altında inim inim inleyen vatandaşlara ekonomi tavsiyesi verdi.

“Millet hamburger yiyor 39-40 liraya.” diyen Suriyeli, muhabirin “Ee ne yapacaklar?” sorusuna ise “Yemesinler. Evde makarna yesinler. Ayrıca hep makarna değil yumurta da yesinler.” dedi.

Bugün seçim olsa oyunu kime verirsin sorusuna ise “Erdoğan” yanıtını verdi ve ekledi: “Seviyorum çünkü ben Suriyelim.”
 

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asuman 1789
2.12.2022 11:25
Görüyor musunuz ülkesini savunmayıp kacan bize sığınan sıgınmacıya bizim ne yiyecegimize bile karışıyorlar ve buna cüret ediyorlar herkes haddini bilsin otursun oturduğu yerde  
 
N.D
2.12.2022 11:19
Bunlar kim biliyormusunuz.Bunlar Ad kavminin,Semud kavminin artıkları.Bunu böyle bilin.  
 
N.D
2.12.2022 11:19
Bunlar kim biliyormusunuz.Bunlar Ad kavminin,Semud kavminin artıkları.Bunu böyle bilin.  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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