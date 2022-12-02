Suriyeli sığınmacı: Erdoğan'a oy vereceğim. Hamburger değil makarna yiyin

YouTube’da yayın yapan Medyali TV, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir sokak röportajı yaptı.



Burada konuşan Suriyeli sığınmacı, ekonomik kriz altında inim inim inleyen vatandaşlara ekonomi tavsiyesi verdi.



“Millet hamburger yiyor 39-40 liraya.” diyen Suriyeli, muhabirin “Ee ne yapacaklar?” sorusuna ise “Yemesinler. Evde makarna yesinler. Ayrıca hep makarna değil yumurta da yesinler.” dedi.



Bugün seçim olsa oyunu kime verirsin sorusuna ise “Erdoğan” yanıtını verdi ve ekledi: “Seviyorum çünkü ben Suriyelim.”



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