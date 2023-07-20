Suriyeli ve Afgan doktorlar Türk vatandaşın çocuğuna bakmadı

“Beni Suriyelilerin kampına gönderdiler. Ben 15 ay askerlik yaptım. Erdoğan'a diyeceğim tek söz Bizim ülkemizde bizi yabancı yaptınız" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Suriyeli ve Afgan doktorlar Türk vatandaşın çocuğuna bakmadı

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de tartışılan ve en çok eleştiri çeken konulardan biri Suriyeli sığınmacılar, kaçak Afgan ve Pakistanlılar. AKP iktidarının göç politikası sonucu Türkiye’de kaçak ve sığınmacılarla doldu.

Türkiye’ye giren yabancı uyrukluların neden olduğu krizler her gün gündeme geliyor.

Sınırdan elini kolunu sallaya sallaya geçen Afganistan, Pakistan, Suriye, Afrika uyruklu kaçaklar her gün bir vukuata karışıyor.

Vatandaşımız neredeyse kendi topraklarında azınlık durumuna düşecek. Üstelik Suriyeli ve Afganların doktor olarak göreve başlamaları da toplum içerisinde büyük tepki toplamıştı.

Sosyal medyaya bir sokak röportajı videosu viral oldu. Hataylı olduğunu söyleyen bir vatandaş doktorların çocuğuna bakmadığını ve bakmayan doktorların da Suriyeli ve Afgan doktor olduklarını söyledi.

Hataylı vatandaş şöyle dedi:

Çocuğumu sağlık ocağına götürdüm, bakmadılar. Bakmayanlar da Suriyeli doktor ve Afgan doktor. Beni Esenyurt'taki Suriyelilerin toplama kampına gönderdiler. Ben 15 ay askerlik yaptım. Tayyip Erdoğan'a diyeceğim tek söz bizim ülkemizde bizi yabancı yaptınız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın iki yıl önceki bir toplantıda Göçmen Sağlık Merkezlerinde görev yapan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı ile ilgili sözleri de geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

FATİH ERGİN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Yeniçağ yazarı Fatih Ergin köşe yazısında sahte diplomalı Suriyelileri yazmıştı. Ergin, "Mesela Türkiye’de beş binin üzerinde Suriyeli doktor var. Bunların bir bölümü göçmen sağlık merkezindeki sağlık çalışanları içerisinde yer alıyor. Peki ya diğerleri? Devletin hastaneleri ve özel hastanelerde görev yapan Suriyeli doktorları ne yapacağız?" diyerek hiç tıp eğitimi olmadığı halde kendini doktor diye yutturanlar olduğunu söylemişti.

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