Suriyeli ve Afgan göçmenler şehri birbirine kattı: 20 yaşındaki genç hayata veda etti

Almanya’nın başkenti Berlin’de Cuma akşamı yaşanan olay, şehirde güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Saat 19.35 sıralarında yaklaşık 15 kişilik bir grubun, üç kişiye saldırdığı belirtildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre taraflar arasında başlayan kavga kısa sürede büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü.

20 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Saldırıda 20 yaşındaki Suriyeli bir genç, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genci sedyeye taşırken kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Yanında bulunan 22 ve 23 yaşlarındaki iki arkadaşı ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

OLAY YERİ KANITLARLA DOLUYDU

Saldırının yaşandığı Spree Nehri kıyısındaki yolda geniş çaplı inceleme yapıldı. Çevrede büyük bir kan gölü, çok sayıda kullanılmış tıbbi malzeme vb. dikkat çekti. Polis, olayın bir grup Afgan ve Suriyeli arasında çıkan kavga sonucu gerçekleştiğini değerlendirse de saldırganların kimliği henüz netleşmedi.

SORUŞTURMA CİNAYET MASASINDA

Berlin Emniyet Sözcüsü Florian Nath, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Altıncı Cinayet Masası soruşturmayı devralmıştır” ifadelerini kullandı. Polis ve savcılığın ortak çalışmasıyla saldırının ayrıntılarının aydınlatılmaya çalışıldığı, şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadığı bildirildi.