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  • Suriyeliler Türkiye'de kendi yargı sistemini kurdu. Mahkeme kurup sınır dışı cezası bile veriyorlar. Sığındıkları devlet

Suriyeliler Türkiye'de kendi yargı sistemini kurdu. Mahkeme kurup sınır dışı cezası bile veriyorlar. Sığındıkları devleti tanımıyorlar

Göç sorununun yarattığı sosyal etkileri yerinden gözlemlemek üzere Batman ve çevre illerde çalışma yapan Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Batman’da Suriyelilerin kendi yargı sistemlerini kurduklarını iddia etti.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:10
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Suriyeliler Batman’da kendi yargı sistemini kurdu

Suriyeliler Türkiye'de kendi yargı sistemini kurdu. Mahkeme kurup sınır dışı cezası bile veriyorlar. Sığındıkları devleti tanımıyorlar
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Göç sorununun yarattığı sosyal etkileri yerinden gözlemlemek üzere Batman ve çevre illerde çalışma yapan Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardmcısı İlay Aksoy, Batman’da Suriyelilerin kendi yargı sistemlerini kurduklarını iddia etti.

Türkiye’de yoğun şekilde yaşanan sığınmacı / kaçak göçmen sorunu kamuoyunda endişe yaratmaya devam ediyor. AKP, Suriye ile yeniden temas kurma çabasına girerken, muhalefet partileri ise çözüm için seçim sonrasını gösteriyor.

Göç sorununda İstanbul öne çıksa da Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde de durum giderek ağırlaşıyor. Batman ve çevre illerde bir dizi görüşmelerde bulunan Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, Batman’da yaşayan Suriyelilerin kendi yargı sistemlerini kurduklarını iddia etti.

HÜKÜMET BUNLARI BİLMİYOR MU?

Gazeteci Tuba Emlek’in Youtube kanalında hazırlayıp sunduğu ‘Ne Oluyor’ programına konuk olan İlay Aksoy, “Her gittiğim ilde bir şok yaşıyorum ama Batman’da dehşete düştüm. Suriyeliler kendi akil adamları sayesinde mahkemeler kuruyorlarmış. Ve bu mahkemeler sayesinde cezalar veriyorlarmış. Bir gazeteci arkadaşıma sordum, nasıl ceza veriyorlar diye, ya para cezası ya da sınır dışı cezası veriyorlarmış. Irak’a gönderiyorlarmış. Göç idaresinin yapamadığını bunlar mı yapıyor? Düşünebiliyor musunuz, sınır dışı ediyorlar. Kendi yargı sistemlerini yarattılar. Ben bunları öğrendiysem, hükümet bilmiyor mu?” ifadelerini kullandı.

DEVLET AKLI DEVREYE GİRDİ

AK Parti hükümetinin Suriyeliler meselesini çözmesinin mümkün olmadığını da dile getiren Aksoy; “Hükümet artık Suriye meselesini yönetmiyor. Devlet aklı devreye girdi. Bariz biçimde artık egemenliğimiz risk altındadır. AK Parti egemenliğimizi, bizden olmayan bir milletle paylaşma noktasına getirdi. Hükümetin ihvan, Müslüman kardeşler yapısından vazgeçmesi gerekiyor. Bunu gerçekçi anlamda yapabilir mi, sanmıyorum. Bu kadar vatandaşlık verdi, bu vatandaşlıkları oy kullandıktan sonra, bu oy karşılığında bir talepleri olacak hükümetten. Bunları AK Parti yerine getirmek zorunda kalacak, yani sorun hep daha da derinleşecek. Her anlaşmada Türkiye, Suriye’de toprak bütünlüğüne imza atıyor. Peki AK Parti, Suriye’nin toprak bütünlüğü için bir şey yaptı mı? Yapmadı, yapmıyor. AK Parti, İdlib’de üniversite açmaya kalktı. Bunun için kimden izin alıyorsunuz? Bu yüzden AK Parti bu işi çözemez. Bu iş yeni hükümet gerektirir” ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan
17.09.2022 11:56
Namusunu koruyamayan vatan hainleri bunları almak bir cehalletti , Atatürk boşuna dememiş araptan uzak durun hiç bir işlerine karışmayın diye satkın millet bunlar .  
 
Emrah arslan
17.09.2022 11:56
Çok iyi alın size tek başkanlık sistemi.ne güzel.  
 
Mer
17.09.2022 11:47
Soyluyu icisleri bakaniniz yapin  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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