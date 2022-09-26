Suriye'den Türkiye'ye kritik normalleşme mesajı. Şartlarını açıkladılar

Mikdad, "Türkiye ile her zaman iyi ve normal ilişkiler kurmaya hazırız; ancak ulusal egemenlik çıkarlarımızı görmezden gelerek, Suriye'nin kuzeyinde suyu keserek ve insanları bombalayarak değil" dedi. Türkiye'ye "ön şartlar" dayatmadıklarını söyleyen Mikdad, "Suriye topraklarındaki eylemlerini durdurmasını" istemenin, ilişkileri normalleştirebilmek adına "doğal bir talep" olduğunu dile getirdi.

Mikdad, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik "düşmanca" tutumuna son vermesi ve "radikal gruplara desteğini" durdurmasıyla, Suriye-Türkiye ilişkilerinin "eski haline dönebileceğini" öne sürdü.

Cumhuriyet'ten Caner Çiftçi imzasını taşıyan habere göre Mikdad ayrıca, "Herhangi bir tartışmanın temel dayanağı olmalıdır. Bu yüzden sorunları çözmek için karşı taraftan buna yönelik bir çözüm gelmediğinde, topraklarımdaki işgalciyle nasıl bir anlaşmaya varabilirim?" diye konuştu.

"BU BİR SAVAŞ SUÇU"

Mikdad, Türkiye'nin, şu anda Suriye'nin kuzeyinde sivillere yönelik "yeni yerleşim yerleri kurduğunu" ifade ederek, bunun BM ve uluslararası hukukta "kabul edilemez olduğunu" ve bir "savaş suçu" olduğunu öne sürdü.

Mikdad, ülkesinin, geçtiğimiz yıllarda Türkiye ile "iyi ilişkiler kurmaya yeltendiğini" belirterek, "2009-2010 arasında ilişkiler mükemmeldi ve ilişkilerimizi güçlendirmek için bazen çıkarlarımıza uymayan adımlar bile attık, fedakarlık yaptık" dedi.

'ÜLKENİZE GERİ DÖNÜN'

Mikdad, Türkiye ile ilişkilerdeki sorunun başlama noktalarına işaret ederek "Aramızdaki sorunlar, Türkiye'nin, Suriye'nin içişlerine müdahale etmesi ve dünyanın dört bir yanından Türkiye toprakları üzerinden Suriye'ye akın eden ve insanlarını öldürüp ülkemizin altyapısını tahrip eden IŞİD'li teröristleri desteklemesiyle başladı" dedi. Mikdad ayrıca, yerinden edilen ve göç eden Suriyelilere seslenerek, ülkelerine "geri dönmeleri" için çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE BÖYLE DEVAM EDERSE..."

Faysal Mikdad, New York'taki BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye'deki herhangi bir "yasadışı" askeri varlığın "koşulsuz" olarak sona ermesi gerektiğini söyledi. Mikdad, "Suriye topraklarındaki herhangi bir yasadışı askeri varlık, uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesi'ne aykırıdır, derhal ve koşulsuz olarak sona ermesi gerekir" dedi.

Mikdad, Rusya, İran ve Türkiye arasında gerçekleşen Astana görüşmelerine de destek verdiklerini belirterek, "Türkiye, Astana'daki yükümlülüklerine uymamaya devam ederse ne yazık ki tüm değerlendirme ve sonuçlar kağıt üzerinde kalacak" dedi.