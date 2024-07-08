Suriyeliler genç kızların üzerine yürüyerek ellerindeki Türk Bayrağını aldı

2011 yılında Suriyeliler iç savaş sonrasında açık kapı politikası ile Türkiye’ye geldiler. Ancak savaşın bitmesine rağmen hala geri dönmediler.

Türkiye’de Suriyeli sığınmacı meselesi giderek büyüyor. Toplumsal tartışmaların hatta kavgaların odağında yer alan bu sorun son dönemde oldukça gündemde.

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini vurgulayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yeni bir video yayınladı.

Özdağ, 2 Türk kızının elindeki Türk Bayrağının Suriyeli bir grup tarafından alındığını paylaştı. Suriyelilerin arasındaki konuşmaları da aktaran Özdağ şöyle dedi:

İki Türk kızı ellerinde Türk bayrağı ile yürüyorlar. Arkalarından koşan bir grup Suriyeli arasındaki konuşmalar şöyle:

Bayrağı alın bayrağı alın,

Evet bayrağa el konuldu,

Bayrağı alan kaçsın kayıp olsun,

Basmayın bayrağa, sadece alın gidin onu.

Devamında Ümit Özdağ “Bu insanlar için 2011 senesinden buyana 160 milyar dolar harcama yaptık. Canlarını kurtardık, çocuklarına ve kendilerine baktık ve bakmaya devam ediyoruz. Ve yaptıklarına bakın. En ufak bir Şükran duygusu yok.” İfadelerini kullandı.

VİYANA’DA PKK İLE ARAPLAR TÜRKLERE VE TÜRK BAYRAKLARINA SALDIRMIŞTI

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Maçta iki gol atan Merih Demiral, gol sonrası Bozkurt işareti yaparak dikkatleri üzerine çekti ve UEFA tarafından soruşturma açıldı.

Maçın ardından da Viyana’da Arap ve PKK’lılar Türklere yönelik saldırı yaptı. Saldırıda Türk Bayraklarını ayaklarının altına aldılar. Arapların ve PKK’lıların Türk bayrağını ezdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.