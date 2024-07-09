Suriyeliler genç nüfusta dünya birincisi oldu. Her gün durmadan sınırımızdan kaçak giriyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dünya nüfusu hakkında yeni istatistikler yayımladı. Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişi nüfusuyla dünya genelinde 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı.

Birleşmiş Milletler'in 2023 nüfus tahminlerine göre, Hindistan 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişiyle dünyanın en kalabalık ülkesi olarak belirlendi.

Çin ise 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişiyle ikinci sırada yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri 339 milyon 996 bin 563 kişiyle üçüncü oldu. Bu ülkeler toplam dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 39,7'sini oluşturdu.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti olarak belirlendi.

Nüfus tahminlerine göre, 0-17 yaş grubu çocukların oranı %55,5 ile bu ülkelerde en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye ise %26,0 oranıyla dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldı.

Türkiye'nin genç nüfus oranı %15,1 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında yer alırken, yaşlı nüfus oranı %10,2 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının biraz üzerinde bulunuyor.

Ülkemizin toplam doğurganlık hızı 1,51 çocuk olarak belirlendi ve bu, AB üyesi 27 ülke ortalamasının altında kaldı. Doğuşta beklenen yaşam süresi açısından ise Türkiye'nin erkekler için 74,8 yıl, kadınlar için ise 80,3 yıl olduğu görüldü. Bu rakamlar, AB üye ülkeleriyle karşılaştırıldığında ortalamaların altında seyretmektedir.

EN YÜKSEK GENÇ NÜFUS ORANINA SAHİP OLAN ÜLKE: SURİYE

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranlarına bakıldığında, 2023 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, %24,1 ile Suriye oldu.

Bu durum da akıllara akın akın ülkemize akın eden Suriyelileri getirdi. Görenler, "bu nüfus her gün sınırımızı geçerek ülkemize giriyorlar" yorumunun yapılmasına neden oldu.