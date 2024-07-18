Araplar Türkiye’de aldığı evlerin parasını böyle çıkardı. Yasak dinlemiyorlar

Düzenleme: Kaynak: Türkiye gazetesi
Araplar Türkiye’de aldığı evlerin parasını böyle çıkardı. Yasak dinlemiyorlar

Türkiye’den ‘ucuza vatandaşlık’ için ev alan Araplarım ödedikleri parayı nasıl çıkarttığı ortaya çıktı. Arapların yasak dinlemeden yaptıkları görenleri ‘pes’ dedirtti.

Türk vatandaşı olmak için ucuza konut alan Araplar son dönemde özellikle Trabzon’dan aldıkları evlerle dikkat çekmişti. Trabzon’da en çok önemli bir tatil merkezi olan Akçaabat’tan ev alan Arapların son yaptıkları duyanları isyan ettirdi. Yaklaşık 2-3 milyon liraya ev alan Arapların ödedikleri parayı nasıl çıkarttığı ortaya çıktı.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, Araplar başta Trabzon olmak üzere İstanbul, Muğla ve Antalya gibi yerlerde evlerini tatile gelen Araplara günlük kiraya veriyor.

Trabzon’da otellerin geceliği ortalama 3 bin 500 lirayı bulurken Araplar evlerini geceliği 2 bin liraya kiralıyor.

ŞİKAYET GELDİĞİNDE “AKRABAMIN EVİ” DİYORLAR

Arapların günlük kiraya verdikleri evlerde komşular duruma isyan ederek şikayette bulunsalar da ekiplerin bir işlem yapamadan dönüyorlar. Kiracı Arapların incelemeye gelen ekiplere “Akrabamın evi” dediği öğrenildi.

Bazı ev sahipleri acenteler aracılığı ile evlerini kiralarken bazılarının ise kendilerinin ilan verdiği belirtiliyor.

KAMERA KAYITLARINA BAKILMALI

Antalya Emlak şirketinin sahibi Emrah Özbilen “2021 yılında 2-3 milyon liraya ev alanlar, 3 yılda ‘günlük kiralama’ ile ev paralarını çıkardı bile… Antalya’ya gelen turist otellerde kalmak istemiyor. Çünkü fiyatlar çok pahalı geliyor. Bugün 4 kişilik bir Rus aile 7 gün her şey dâhil otele 80-90 bin lira öderken, ev kiralamayı 30 bin liraya hallediyor. Hâl böyle olunca otellere ilgi azalıyor. Evlere gelen Ruslar, denetimlerde takılmıyor. Ev sahibi ile akraba veya yakın arkadaş olduklarını söylediklerinde uygulamadan kaçabiliyorlar. Denetim ekipleri site güvenlik kameralarını incelemeli. Site sakinlerinden görüş almalı, şahit göstermeli. Sezon boyunca kaç kişi girip çıktıysa eve, bakılmalı ve ceza uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

KANUNLARI DİNLEMİYORLAR

Türkiye’den ev alan Arapların kanun tanımaz işleri görenleri isyan ettiriyor. 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile evlerini 100 gün ya da altında kiralayacak ev sahiplerinin apartman sakinlerinden onay aldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurarak turizm amaçlı konut belgesi alması gerekiyor. Ancak Arapların belge almadan evlerini kiraya vermeleri dikkat çekiyor.

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