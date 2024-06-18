Suriyeliler piknik alanındaki görevlilere taş ve sopalarla saldırdı

Konya’nın Halkapınar ilçesinde bulunan bir piknik alanında kalabalık 2 grup arasında kavga çıktı. Sosyal medyada yayılan iddialara göre, İvriz mesire alanında görevlilerle tartışan Suriyeliler bölgedeki çalışanlara taş ve sopalarla saldırdı.

Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi ciddi şekilde yaralandı. Kavga anı ise kameralara yansıdı.

Elde edilen bilgilere göre kavga jandarmanın müdahalesi ile sona erdi. Piknik alanı ise savaş alanına döndü.

Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

SURİYELİ ÖNCE 5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Geçtiğimiz günlerde de Suriyeli bir şahıs dehşet saçmıştı.

Gaziantep Şahinbey ilçesinde Mustafa H. isimli Suriye uyruklu şahıs, bilinmeyen bir sebeple evde cinnet geçirerek önce berberde 1 kişiyi daha sonra evde 4 kişiyi öldürdü. Evdeki 2 kişiyi de yaraladı.

Dehşet saçan Suriyeli daha sonra kendini öldürdü.