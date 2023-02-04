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Pazarda kavga eden Suriyeliler sınır dışı edildi

Adana'nın Kozan ilçesindeki pazar yerinde Suriyeli iki grup arasında sopalı kavga çıkmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Suriyeliler sınır dışı edildi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 08:33
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Suriyeliler sınır dışı edildi

Pazarda kavga eden Suriyeliler sınır dışı edildi
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İHA'nın haberine göre, Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan Çarşamba Pazarı’nda önceki gün 2 Suriyeli grup arasında taşlı sopalı kavga yaşandı. Kavgadan dolayı 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Kozan Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Muhammed E., Beşşar A., Murat S., Muyet S., Şerif E. ve Musa A. hakkında sınır dışı kararı verildi.
Yapılan işlemlerinin ardından şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere gönderildiği bildirildi.

 

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Tekin Ertürk
4.02.2023 08:57
Yalnızca onlar değil tümü sınır dışı edilmeli.Afgan, Iraklı, İranlı, Afrikalı herkes. Tavşanlar gibi ürüyorlar. Kendi ülkemizde sığınmacı olduk.  
 
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