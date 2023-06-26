Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı

Editör: İsa Karaaslan

Suriyeliler ve sığınmacılarla ilgili skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Suriyelilerin kuyrukta beklediği videoyu alıntı yaparak dikkat çeken paylaşım yaptı.

Ümit Özdağ paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Türkiye’deki Suriyelilere yardım Kızılay kart ve BİM kartı olarak dağıtılıyor, Suriye’min kuzeyinde bankacılık altyapısı olmadığından bu kartlar bu şekilde PTT tarafından elden dağıtılıyor. Ödeyen ise Türk halkı.”

Ümit Özdağ’ın paylaştığı videoda ise kuyrukta bekleyen Suriyelilerin izdiham yaşaması dikkat çekti.

KIZILAY BİR MİLYON SURİYELİ’YE MALİ DESTEK VERMİŞTİ

Kızılay’ın resmi internet sitesinde yayınlanan içerikte şu skandal sözlerle Suriyelilere mali destek açıklanmıştı:

“Finansmanı Avrupa Birliğince sağlanan ‘Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı’ kapsamında, Türkiye'de kamp dışında şehirlerde yaşayan bir milyon Suriyeliye ‘Kızılay Kart’ ile her ay 100'er lira nakdi yardım yapılacak. Programın ilk etabında toplam 348 milyon Avro kaynak transferi sağlanacak.”