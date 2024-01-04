Suriyelinin oyuncak ayısından çıkanlar şok etti! Tam bin 825 tane

Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta çok miktarda uyuşturucu olduğunu öğrendi. Ziyapaşa’da bir taksiyi durduran ekipler, araçta arama yaptı. Taksinin Suriyeli müşterisi Mahmud Yasin E.'nin yanındaki oyuncak ayıdan şüphelendi. Polis, oyuncak ayıyı kesip baktığında, içinde 1825 adet uyuşturucu hap buldu.

Mahmud Yasin E., uyuşturucu taşımaktan gözaltına alındı ve mahkemeye gönderildi. Mahmud Yasin E.'yi tutuklandı.

Mahmud Yasin E., mahkemede oyuncak ayıyı bir arkadaştan emanet aldığını, içinde uyuşturucu olduğunu bilmediğini söyledi.