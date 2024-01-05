Suriyeli teröriste sığınma izni. Hakkında ‘Yabancı Terörist Savaşçısı’ denildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
Suriyeli teröriste sığınma izni. Hakkında ‘Yabancı Terörist Savaşçısı’ denildi
Suriye uyruklu yabancı teröriste, Türkiye’de sığınma izni verildiği ortaya çıktı. Daha ilginci ise yabancı terörist için ‘savaşçı’ ibaresi kullanılırken, Suriye uyruklu şahıs hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca gönüllü olarak ülkesine dönmek istedi.

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, doğu ve güneydoğu sınırından bütün yabancıların elini kolunu sallayarak geçmesine neden oldu.

SURİYELİ TERÖRİSTE SIĞINMA İZNİ

Suriye’de yaşanan iç savaştan etkilenen sivil vatandaşların Türkiye’ye akın akın gelerek, güvenli tampon bölgeleri ve kamplar yerine şehirlere yerleştirilmeleri de demografik yapıyı tehdit eden unsurların başında geldi.

Sınırlardan rahatça geçebilen yabancıların arasında ise terörist ve ajanların olduğu da özellikle muhalefet partileri tarafından sık sık dile getirilirken, toplumsal güvenliğin ayaklar altına alındığı uyarılarında bulunuluyordu.

BELGEDE 'YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI' DENİLDİ

2021 yılında resmi belgelere yansıyan bir olay ise bu endişenin ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Hakkında’ Yabancı Terörist Savaşçı’ denilen Suriye uyruklu bir şahsa sığınma izni verildiği ortaya çıktı.

Bursa il Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Hatay Valiliği’ne gönderilen bilgilendirme yazısında, ‘Gönüllü geri dönüş yapacak Suriye uyruklu yabancı’ hakkında bilgiler verilirken, Samer Etbo isimli şahıs hakkında ‘Yabancı Terörist Savaşçı (YTS)’ ibaresinin kullanıldığı görüldü.

Konuyla ilgili bahsi geçen yabancı ile yapılan görüşmelerde terörist şahsın gönüllü olarak ülkesine dönmeyi beyan ettiği ve bunun için de Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

'ÇOK UYARDIK'

Öte yandan konuyla ilgili paylaşımda bulunan Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ergin, teröriste sığınma izni verilmesi konusu üzerinde dururken, geçmişte yaptığı uyarıları hatırlattı.

screenshot-1-002.png

gdecd6nwkaayyh6.jpg

İlgili Haberler
Suriyeliler için yapılacak anaokulunun inşaatı durduruldu. Yeniçağ duyurmuştu
Suriyelilere para yağdıracak Şekerbank’ın ABD’ye yalan söylediği ortaya çıktı
Suriyelinin oyuncak ayısından çıkanlar şok etti! Tam bin 825 tane
Müftülükler Suriyelileri vatandaş yapıyor. Diyanet'e bağlı camide Suriyeli bir imam
Suriyeliler için el değmemiş koruya kıyılıyor. İzmir'de Suriyeli çocuklara özel anaokulu
Son Haberler
Gazetecilere yeşil pasaport geliyor! Kanun teklifi TBMM’de... Siyaset
Gazetecilere yeşil pasaport geliyor! Kanun teklifi TBMM’de...
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay açıklaması Gündem
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay açıklaması
Kaçak tütüncülere baskın Gündem
Kaçak tütüncülere baskın
İşte zıpkın gibi yapan formül. 30 saniyede hazır Sağlık
İşte zıpkın gibi yapan formül. 30 saniyede hazır
Dört deprembilimci ilk kez uzlaştı: Bir il için beklenmedik uyarıyı yaptılar Gündem
Dört deprembilimci ilk kez uzlaştı: Bir il için beklenmedik uyarıyı yaptılar
Stellantis ve Ample batarya üretmek için anlaştı Ekonomi
Stellantis ve Ample batarya üretmek için anlaştı
AKP ittifak için iki büyükşehir isteyen partiye gidiyor. Bu akşam görüşecekler Gündem
AKP ittifak için iki büyükşehir isteyen partiye gidiyor. Bu akşam görüşecekler