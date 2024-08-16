Suriye'nin Hama şehrinde arka arkaya iki deprem

Kaynak: AA
Suriye'nin Hama şehrinde arka arkaya iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde arka arkaya meydana gelen iki depremin büyüklüklerini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem yerel saatle 13:15'te, merkez üssü Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı şeklinde kaydedildi. Bu sarsıntının Hatay'ın Yayladağ ilçesine 119,90 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Saniyeler içinde, saat 13:18'de, Hama'da 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremin ise Hatay'ın Altınözü ilçesine 107,25 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Her iki depremin de derinliği 7,16 ve 7,1 kilometre olarak tespit edildi. Sarsıntılar Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi.

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