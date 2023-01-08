MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi." açıklaması yapıldı.
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