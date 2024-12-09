Suriye'ye dönenler sınır kapısında yığıldı... Akın akın dönüyorlar!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin, ülkelerine dönüşlerinde bugünde yoğunluklar yaşandı.

Suriye'de Esad döneminin sona ermesiyle birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin, ülkelerine dönüşleri bugün de devam etti. Sınır kapısındaki yoğunluk ise dikkatlerden kaçmadı.

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13 yıldır Türkiye'de yaşayan Buseyne Rahal (40), rejimin devrilmesiyle büyük mutluluk yaşadığını belirti. Yıllardır duyduğu vatan hasretinin artık son bulduğunu kaydeden Rahal, "Suriye’ye, memleketime, vatanıma gidiyorum. İnşallah Suriye’yi yeniden imar ve ihya edeceğiz. Eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Vatanını, memleketini özleyen herkes gidecek” ifadelerini kullandı.

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"SURİYE’YE EN KISA SÜREDE GELMENİZİ İSTİYORUZ"

Rahal, sadece Türkiye’de yaşayanların değil dünyanın her yerinde yaşayan Suriyelilerin Türkiye ve Türkleri çok sevdiğini vurgulayarak, "Tüm Suriyeliler sizleri çok seviyoruz. Herkes Türkiye’ye teşekkür ediyor. Çünkü bizleri bugüne kadar en iyi şekilde ağırladınız, misafir ettiniz. Acısıyla, tatlısıyla, birlikte yaşadık. İnşallah, en büyük duamız hür, özgür, refah, kurtarılmış Suriye’ye en kısa sürede gelmenizi istiyoruz. Sizleri Suriye’ye davet ediyor, misafirimiz olmanızı, sizleri ağırlamayı çok arzu ediyoruz. Teşekkürler Türkiye” diye konuştu.

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