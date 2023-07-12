Suriye'ye gitmek isteyen Zafer Partisi heyeti kapıdan çevrildi. Sadece 1 kişi alındı

Suriye'ye gitmek isteyen Zafer Partisi heyetinin de sınırı geçmesine izin verilmedi. Heyetten sadece bordo pasaportu olan 1 kişi Suriye'ye girdi.

Suriye'ye gitmek isteyen Zafer Partisi heyeti kapıdan çevrildi. Sadece 1 kişi alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bu hafta Suriye'ye yapacağı ziyaret ülkeye giriş iptal edildiği için gerçekleşememişti. Ancak Zafer Partisi heyeti dün akşam Suriye sınırına gitti. Heyetin sınırı geçmesine izin verilmedi. Heyetten sadece 1 kişi Suriye'ye alındı.

DİPLOMATİK VE YEŞİL PASAPORTU OLANLAR SURİYE'YE ALINMADI

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Halk TV ekranlarına açıklamalarda bulundu.

Şükrü Sina Gürel, "Bizim heyetimiz en sonunda 3 kişiye indi. Fikret Bayır ve Nezih Karaman ile birlikte dün akşam Suriye sınırına geldik. Nezih Karaman'ın pasaportu normal olduğu için onu Suriye'ye kabul ettiler. Ama benimki diplomatik pasaport, Fikret Bayır'ın yeşil pasaport olduğu için girişimizi kabul etmediler. Halbuki ben 2016'da Suriye'ye Yurt Gazetesi adına geldiğimde diplomatik pasaportum sorun yaratmamıştı. Ben de başka belgeyle geçmeyi reddettim. Şimdi Beyrut'tayız. Genel Başkan Yardımcısı Nezih Karaman Suriye'ye geçti. Gerekli görüntüleri paylaşacak. Amacımız Suriye'de artık savaşın bittiğini elimizle göstermekti. Bu amaç gerçekleşecek" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN VİZESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Suriye’ye giriş izni iptal edildiği için ülkeye gidemedi. Özdağ, dört kişilik bir ekiple temmuzun ikinci haftası Suriye’nin başkenti Şam ve Lazkiye’ye gideceğini duyurmuştu.

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