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Birleşmiş Milletler'den Suriye ve mağduriyet açıklaması

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere insani yardımların gönderilmesini öngören kararı uzatmaması halinde milyonlarca insanın mağdur olacağını söyledi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 04:17
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Suriyeye insani yardımlar kesilirse milyonlarca insan mağdur olacak

Birleşmiş Milletler'den Suriye ve mağduriyet açıklaması
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Sözcü Dujarric, Suriye'ye sınır ötesi insani yardım programına ilişkin soruları yanıtladı. Dujarric, 10 Ocak'ta sona erecek insani yardım programının süresinin uzatılmaması halinde milyonlarca insanın mağdur olacağını söyledi.

Programın süresinin uzatılması konusunda tutumlarının çok net olduğunu belirten Dujarric, kararın uzatılması çağrısı yaptı.

Öte yandan, BM, Türkiye sınırından Suriye'ye yapılan yardım teslimatının her ay ortalama 2,7 milyon kişiye ulaştığını kaydetti.

2023'te yaklaşık 15,3 milyon insanın insani korumaya ve yardıma ihtiyaç duyacağını kaydeden BM, bu sayının 2011'den bu yana en yüksek seviye olduğunu aktardı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, BM Uluslararası Göç Örgütü, BM Çocuklara Yardım Fonu, BM Dünya Gıda Programı, Dünya Sağlık Örgütü, BM Nüfus Fonu ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği öncülüğünde yapılan açıklamada, BMGK'nın 2642 sayılı kararı uzatmaması halinde rejim kontrolü dışındaki bölgelerdeki 4,1 milyon insan için sonuçların felaket olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturduğu insanlar, kışın ve ciddi bir kolera salgınının ortasında sadece hayatta kalabilmek için yardıma ihtiyaç duyuyor" denildi.

BM, aralık ayında 62 bin kolera vakasının bildirirken, 100 kişinin de hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

2014'ten bu yana Türkiye-Suriye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı'ndan insani yardım operasyonlarına 6 aylık izin veren kararın süresi 10 Ocak'ta doluyor.

BMGK'nın, insani yardımların gönderilmesini öngören kararı 6 ay daha uzatma yetkisi bulunuyor.

"BİR SINIR KAPISINDAN YARDIM GİDİYOR"

BM Güvenlik Konseyinin 2014 yılında kabul ettiği karara göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'deki iki sınır kapısından insani yardım gönderilmesini öngören karar tasarısı, sonraki yıllarda Rusya ve Çin'in itirazları üzerine sınırlandırıldı.

Halihazırda yalnızca Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor. BM Güvenlik Konseyinde yardım programının süresinin 10 Ocak'a kadar uzatılması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

Yardım programının uzatılması için Konseyin 5 daimi üyesinden (Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere) hiçbirinin itiraz etmemesi koşuluyla en az 9 üyenin onayı gerekiyor. (AA)

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