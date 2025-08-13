Sürpriz ittifak kulisleri karıştırdı! Sarayın hesabı tersine mi dönüyor?

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Abdullah Öcalan’a “umut hakkı” tanınarak tahliye edilmesini desteklediğini ve bu öneriye CHP ile DEM Parti’nin de sıcak baktığını öne sürdü. Önkibar’a göre, bu üç parti arasında Öcalan’ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da serbest bırakılmasını içeren bir mutabakat oluştu.

CHP’nin bu sürece yaklaşımı, yalnızca Öcalan üzerinden değil, aynı zamanda İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının tahliyesiyle birlikte değerlendiriliyor. DEM Parti ise Öcalan’ın özgürlüğü formülüne destek veriyor. Ancak AKP cephesi bu formüle iki temel gerekçeyle karşı çıkıyor. Birincisi, kamuoyu yoklamalarına göre halkın büyük bölümü Öcalan’ın tahliyesine karşı ve kendisine oy sağlamıyor. İkincisi ise İmamoğlu’nun serbest bırakılmasının, Erdoğan ve AKP açısından “siyasi teslimiyet” anlamına geleceği yönündeki kaygılar.

Eğer Öcalan ve İmamoğlu aynı anda tahliye edilirse Sabahattin Önkibar, “bunun anlamı yüzde 99 değil yüzde 100 AKP ile CHP yani sarayla Ekrem İmamoğlu anlaştı demektir” diyerek şöyle konuştu:

İlginç bir kulis fısıltısını aktaracağım. Devlet Bahçeli, Fethi Yıldız ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutuklamalara tavır alıp yeni infaz yasasında ısrar etmesi MHP-CHP-DEM Parti ittifakını doğurduğu söylentilerine sebep oldu. Çok açık Bahçeli Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilip tahliye edilsin istiyor ki bunu zaten bizzat kendisi ifade etti. DEM Parti de doğal olarak bu kanaatte bu teklife destek oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışı ve fikri ise Abdullah Öcalan'la beraber Ekrem İmamoğlu diğer CHP'li belediye başkanlarının da tahliye olması noktasında. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP ve DEM arasında tam bir mutabakat varmış.

AKP'YE OY KAZANDIRMIYOR

AKP'ye gelince bu teklife ya da çözüme iki sebepten ötürü karşıymış. Birincisi anketlere göre ahali Apo'nun tahliye edilmesine karşı böyle bir karar AKP'ye oy kazandırmıyor. Öcalan'ın serbest kalması Kürtlerin oyunu nasıl etkileyeceği hala belli değil. Bu itibarla saray Apo'yu serbest bırakmayı kumar görüyor, riskli görüyor. Bu nedenle de sürekli araştırmalar yapıyor. İkinci husus Abdullah Öcalan'la beraber Ekrem İmamoğlu'nun taliye edilmesi AKP açısından kabulü asla mümkün değil. Böyle bir şey olur, böyle bir şey yapılırsa iktidarın iftira atıyor algısı toplum vicdanında yer bulacak ve siyasi fatura çıkaracak diye düşünülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması demekse AKP ve Tayyip Erdoğan'ın siyaseten teslim olması ve bugünden yenilmesi olarak değerlendiriliyor. Bu itibarla saray Apo ile beraber İmamoğlu ve CHP'lilerin serbest bırakılmasına karşı bir bakışta bütün bunlara rağmen eğer böyle bir formül uygulanırsa yani Abdullah Öcalan'la Ekrem İmamoğlu aynı anda salı verilirse bunun anlamı yüzde 99 değil yüzde 100 AKP ile CHP yani sarayla Ekrem İmamoğlu anlaştı demektir.