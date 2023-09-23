Sürü halinde geldiler koyunlar kaçacak delik bulamadı. ziyafet çektiler

Tunceli'de son zamanlarda sayıları artan ayılar, aç kalınca köylere ve ilçe merkezlerine kadar inerek, vatandaşların hayvanlarına zarar vermeye başladı. Son olarak ağıla giren ayılar 3 hayvanı telef ederken, 6 hayvan da kayboldu.

KAYNAK: İHA
Sürü halinde geldiler koyunlar kaçacak delik bulamadı. ziyafet çektiler

İHA'nın haberine göre, Tunceli’de boz ayılar, aç kalınca Nazımiye ilçesine bağlı köyler başta olmak üzere merkeze yakın yerlere inmeye başladı. Ayılar, en son Nazımiye ilçe merkezinde Dağdeviren ailesine ait, küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla girerek 3 hayvanı telef etti.

Gece gerçekleşen ayı saldırısında 6 küçükbaş hayvanının da kayıp olduğunu belirten Dağdeviren ailesi, zararlarının tazmini ve ayıların merkezlerden uzak tutulması konusunda yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Öte yandan, ayıların yine ilçeye bağlı Geriş, Sapköy ve Güzelpınar köyünde de küçükbaş hayvanlara zarar verdikleri öğrenildi.

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