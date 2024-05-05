Sürü otlatma kavgasında 1 kişi yaralandı

Kavga, Yazıkonak Beldesi Gül Sokak üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen sürü sahibi ile mahallede yaşayan bir şahıs arasında sürü otlatma yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü.

Pompalı tüfek ve sopanın kullanıldığı kavgada, sürü sahibi başına aldığı darbe ile yaralandı. Aynı zamanda saçmaların isabet ettiği 2 koyun da yaralanırken, bir araçta ise maddi hasar oluştu.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralanın kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.