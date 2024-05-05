Sürü otlatma kavgasında 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sürü otlatma kavgasında 1 kişi yaralandı
Elazığ’da sürü otlatma yüzünden aralarında daha önceden kalma husumet olduğu belirtilen şahıslar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı.

Kavga, Yazıkonak Beldesi Gül Sokak üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen sürü sahibi ile mahallede yaşayan bir şahıs arasında sürü otlatma yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü.

aw197250-02.jpgPompalı tüfek ve sopanın kullanıldığı kavgada, sürü sahibi başına aldığı darbe ile yaralandı. Aynı zamanda saçmaların isabet ettiği 2 koyun da yaralanırken, bir araçta ise maddi hasar oluştu.

aw197250-03.jpgİhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralanın kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw197250-04.jpgJandarma ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.

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