Sürücü adayı ehliyetini alamadan ceza yedi

Bursa’da trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere karşı denetim gerçekleştirdi. Uygulamaya takılan aday sürücü ise emniyet kemerini takmadığı için ceza yerken, bazı sürücüler ise kurallara uymamasına rağmen dakikalarca itiraz etti.

KAYNAK: İHA
Sürücü adayı ehliyetini alamadan ceza yedi

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, vatandaşların güven ve huzuru için uygulama yaptı.

Denetimlerde ekipler, kemer ve ışık ihlali yapan sürücülere ceza uyguladı. Sürücü kursu aracında eğitim alan aday sürücü, daha ehliyeti almadan kemer ihlali yapınca cezadan da kaçamadı.

Bir taksi sürücüsü ise, adı ‘Kemer Taksi’ olan araçta kemersiz yakalandığı için ceza yedi. Polis ekipleri ışık ihlali yapan sürücüleri de cezaya çarptırdı.

Kuralları tanımayan 49 sürücüye 28 bin lira idari ceza kesilirken, bazı sürücüler yalana başvurup duruma itiraz etti.

aw065610-01.jpg

aw065610-10.jpg

aw065610-02.jpg

aw065610-03.jpg

aw065610-04.jpg

aw065610-05.jpg

aw065610-06.jpg

aw065610-06.jpg

aw065610-07.jpg

aw065610-08.jpg

aw065610-09.jpg

Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
Yeni yüzyılının eşiğinde Cumhuriyet ve hedefleri Gündem
Yeni yüzyılının eşiğinde Cumhuriyet ve hedefleri
Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması Gündem
Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması
Uzmanlardan erkeklere hayat kurtaran kanser uyarısı Sağlık
Uzmanlardan erkeklere hayat kurtaran kanser uyarısı
Son dakika... TEM'de kaza Gündem
Son dakika... TEM'de kaza
Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi ortaya çıktı. Profesör açıkladı Sağlık
Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi ortaya çıktı. Profesör açıkladı
A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim gibi konuştu: Aslanlar gibi bu işi bitireceğiz Spor
A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim gibi konuştu: Aslanlar gibi bu işi bitireceğiz
2 çocuğa silahlı saldırı Gündem
2 çocuğa silahlı saldırı