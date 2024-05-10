Sürücü belgesi sınavlarında kopyaya 5 tutuklama

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında dışarıdan yardım alınarak sınav kazanıldığını tespit etti. Ekipler, sürücü belgesi sınavlarına giren kişilere gizli kamera ve kulaklık düzeneği yerleştirip, kopya çektirerek sınav kazandıranları belirledi. Tespit edilen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli kişi gözaltına alındı.

5 kişi, emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.