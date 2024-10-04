Sürücü el frenini çekmeyi unuttu! Minibüs kayarak uzaklaştı

Kaynak: DHA
Sürücü el frenini çekmeyi unuttu! Minibüs kayarak uzaklaştı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir sürücü yokuş yukarı park ettiği minibüsün el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada araç kaymaya başladı.Minibüsün arkasında bulunan kamyonet geri manevra yaparak kazadan kurtuldu. Minibüsün yokuştan kaydığı ve kaldırıma çıkarak durduğu anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 10.30 sıralarında Emin Sina Mahallesi Selahattin Mektebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre minibüs sürücüsü yokuş yukarı park ettiği aracın el frenini çekmeyi unuttu. Minibüs yokuştan kaymaya başladı.

Minibüsün kaydığını fark eden sürücü, arkasına geçerek aracı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada minibisün arkasında bulunan bir kamyonet ise, geri manevra yaparak olası kazadan kurtuldu.

Minibüs kaldırıma çıkarak dururken, sürücü aracın el frenini çekti. O anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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