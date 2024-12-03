Sürücüler dikkat! 20 bin TL cezası var, son tarih 31 Aralık...

Açlık sınırı karşısında geçim derdini düşünen vatandaşa bir darbede Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne geçişte geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 Ekim 2023 günü Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğinde akaryakıt harcamasını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösteren her vergi mükellefi, ticari amaçla kullandığı araçlarına 31 Aralık 2024’e kadar Taşıt Tanıma Sistemi taktıracağı belirtildi.

CEZASI 6 İLA 20 BİN TL ARASINDA OLABİLİR

Kaçak akaryakıtının önün geçmek için alınan bu kararda taşıt sahipleri, utts.gov.tr internet adresinde yayınlanacak cihazları, Taşıt montaj firmalarından alacak. İlk etapta 15 milyon daha sonra da 5 milyon araca bu sistemin takılması zorunlu hale gelecek. Sistemi bulundurmayan araç, benzin istasyonlarından akaryakıt alamazken, taktırmak için 2.172 lira bir ödemesi bulunuyor. Araca işlenmemesi halinde cezası henüz net olarak ifade edilmese de, cezanın 6 bin TL ile 20 bin TL arasında olacağı öne sürülüyor.

YAVUZYILMAZ: MALİYETİ 43 MİLYAR 440 MİLYON LİRAYI BULACAK

CHP’nin Gölge Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sözcü’ye konuştu. ‘’Bu soygundan vazgeçin’’ diyen Yavuzyılmaz, sistemin toplam maliyetine ilişkin, "AKP vatandaşın iliğini kurutmak için şimdi de Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi getiriyor. Aracına bu sistemi taktıracak vatandaş araç başına 2 bin 172 lira ödeyecek ve toplam tutar 43 milyar 440 milyon lirayı bulacak. 8 bin akaryakıt istasyonu da sistemin karşılığını kurmak için 5 milyar lira harcayacak. Toplamda 48.5 milyar liralık yeni bir masraf çıkacak” dedi.

KİMLER TAKTIRACAK?

Akaryakıt harcamasını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösteren her vergi mükellefi, ticari amaçlı kullandığı her taşıta Darphane’nin vereceği Taşıt Tanıma Birimi cihazını, 31 Aralık 2024 tarihine kadar taktırması gerekiyor. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren de satın alınacak hem bireysel, hem de ticari tüm sıfır taşıtlara Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) dahil olma ve Taşıt Tanıma Sistemi taktırma zorunlu hale geleceği belirtildi.