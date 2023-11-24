Sürücüler dikkat! Bunu yapmayanlar 2568 lira ceza ödeyecek. Zorunlu oldu

Kar yağışlarının ülke genelinde başlaması sebebiyle sürücülere kar lastiği takma zorunluluğu getirildi. Kazaların önüne geçmek adına mevzuat gereği kış lastiği takmak ticari araçlarda zorunlu oldu. Kurala uymayan araçların sürücülerine 2568 TL ceza kesilecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sürücüler dikkat! Bunu yapmayanlar 2568 lira ceza ödeyecek. Zorunlu oldu

Havaların bir anda soğuması ve yağışların başlamasıyla beraber kış lastiğine olan ihtiyaç arttı.

İstanbul Valiliği de yeni bir karara imza atarak normal şartlarda 1 Aralık’ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasına daha erken bir saate çekti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun, her yıl 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir." denildi.

KIŞ LASTİĞİ KİMLERE, HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Kış lastiği uygulaması ticari araçlar için geçerlidir. Şahsi araçların kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu oldu.,

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR

Kış lastiği, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha iyi çekiş ve yol tutuşu sağlayan bir lastik türüdür. Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha yumuşak bir bileşikten yapılır ve daha derin bir sırt desenine sahiptir. Bu, kışın daha düşük sıcaklıklarda esnekliğini kaybetmemesini ve kar ve buz üzerinde daha iyi bir tutuş sağlamasını sağlar.

y.png

Kış lastiklerinin bazı faydaları şunlardır:

- Daha iyi çekiş ve yol tutuşu sağlar: Kış lastikleri, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha iyi çekiş ve yol tutuşu sağlar. Bu, özellikle virajlarda ve frenlemede güvenliği artırır,

- Daha kısa fren mesafesi sağlar: Kış lastikleri, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha kısa fren mesafesi sağlar. Bu, kaza riskini azaltmaya yardımcı olur

- Daha az yakıt tüketimi sağlar: Kış lastikleri, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha az yakıt tüketimi sağlar. Bu, aracın yakıt verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Kış lastiklerinin bazı dezavantajları şunlardır:

- Yaz lastiğinden daha pahalıdır: Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha pahalıdır,

- Daha fazla gürültü yapar: Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha fazla gürültü yapar,

- Yaz aylarında daha az verimlidir: Kış lastikleri, yaz aylarında daha az verimlidir.

İlgili Haberler
Küresel piyasalarda temkinli duruş devam ediyor
Küresel piyasalarda temkinli duruş devam ediyor
İthalatta koruma kapsamındaki KDV indirimi kaldırıldı
İthalatta koruma kapsamındaki KDV indirimi kaldırıldı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Son Haberler
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tekstil sektöründe teklike çanları çalışor. Korkutan haber Ekonomi
Tekstil sektöründe teklike çanları çalışor. Korkutan haber
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı Spor
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Telefonun sakın böyle kullanmayın boyun fıtığına neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Telefonun sakın böyle kullanmayın boyun fıtığına neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı Gündem
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı
Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır?
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi Gündem
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi