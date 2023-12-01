Sürücüler dikkat yasak başladı. Cezası 2 bin 500 lira

Sert geçen kış şartları sebebiyle zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarının artırılması ve kaymaya dayanıklılık sağlamak amacıyla zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması bugün başladı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta zorunlu hale gelirken herkes cezasının ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

HANGİ ARAÇLAR KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNDA

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunluluk getirildiği ifade edildi.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunlu oldu.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR

Kış lastiği, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha iyi çekiş ve yol tutuşu sağlayan bir lastik türüdür. Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha yumuşak bir bileşikten yapılır ve daha derin bir sırt desenine sahiptir. Bu, kışın daha düşük sıcaklıklarda esnekliğini kaybetmemesini ve kar ve buz üzerinde daha iyi bir tutuş sağlamasını sağlar.

Kış lastiği takmamanın cezası 2 bin 500 lira olarak kaydedildi.

Kış lastiklerinin bazı faydaları şunlardır:

- Daha iyi çekiş ve yol tutuşu sağlar: Kış lastikleri, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha iyi çekiş ve yol tutuşu sağlar. Bu, özellikle virajlarda ve frenlemede güvenliği artırır,

- Daha kısa fren mesafesi sağlar: Kış lastikleri, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha kısa fren mesafesi sağlar. Bu, kaza riskini azaltmaya yardımcı olur

- Daha az yakıt tüketimi sağlar: Kış lastikleri, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha az yakıt tüketimi sağlar. Bu, aracın yakıt verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Kış lastiklerinin bazı dezavantajları şunlardır:

- Yaz lastiğinden daha pahalıdır: Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha pahalıdır,

- Daha fazla gürültü yapar: Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha fazla gürültü yapar,

- Yaz aylarında daha az verimlidir: Kış lastikleri, yaz aylarında daha az verimlidir.