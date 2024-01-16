Sürücüler otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalıştı

Adana-Hatay otoyolu Erzin ilçesi mevkiinde bir buzağı kaçarak otoyola çıktı.
Sürücüler araçlarıyla otoyoldaki buzağıyı yakalamaya çalıştı.
Seyir halindeki araçların yakalamaya çalıştığı buzağı, sürücülerin mücadelesine rağmen kaçmayı başararak yol kenarında bulunan boyu 1 metreyi aşan bariyerlerden atladı.
İzleyenleri gülümseten buzağı kovalamacasına tır sürücüleri de katılsa da buzağı, devasa tırlardan buzağı ustalıkla kaçmayı başardı.
Kovalamaca, buzağının sahibi tarafından yakalanmasıyla sona erdi.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.