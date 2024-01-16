Sürücüler otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalıştı

Kaynak: İHA
Sürücüler otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalıştı
Hatay'da otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalışan sürücülerin çabası ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Adana-Hatay otoyolu Erzin ilçesi mevkiinde bir buzağı kaçarak otoyola çıktı.

Sürücüler araçlarıyla otoyoldaki buzağıyı yakalamaya çalıştı.

Seyir halindeki araçların yakalamaya çalıştığı buzağı, sürücülerin mücadelesine rağmen kaçmayı başararak yol kenarında bulunan boyu 1 metreyi aşan bariyerlerden atladı.

İzleyenleri gülümseten buzağı kovalamacasına tır sürücüleri de katılsa da buzağı, devasa tırlardan buzağı ustalıkla kaçmayı başardı.

Kovalamaca, buzağının sahibi tarafından yakalanmasıyla sona erdi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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