Sürücülere bayram denetimi

Elazığ’da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri çerçevesinde, yol kontrol noktasında denetim yapıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın da katıldığı Hankendi kontrol noktasında araç sürücülerine uyarılar yapıldı. Denetim ve bilinçlendirme uygulamasında araç sürücülerine çeşitli hediyeler dağıtılarak kurallara uymaları gerektiği belirtildi.
Yapılan denetime, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel katıldı.