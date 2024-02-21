Sürücüleri uyardı. 'Böyle ceza olmaz. Ödemeyin !'

Son zamanlarda fahri müfettişlerin kestiği cezalar vatandaşların adeta belini büktü. Özellikle İstanbul’un en kalabalık semtlerinden birisi olan Esenler’de haftalardır süregelen kriz vatandaşları en sonunda isyan ettirdi. Aynı gün aynı saatte fahri müfettiş tarafından 6 farklı ceza kesilen vatandaş, "Hem drift atmışım, hem de hatalı park etmişim" diyerek müfettişe isyan etti.

HAFTALARDIR EYLEMDELER

Vatandaşları canından bezdiren fahri müfettişlere karşı yapılan eylemler artık her hafta gelenek haline geldi. Araçlarını Esenler meydanına çeken sürücüler seslerini duyurmaya çalışıyor.

Mağdur olan vatandaşlar kesilen cezaların iptali ile beraber artık yeni cezaların da kesilmemesini istedi. Hal bu durumda iken Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı konu hakkında açıklama yaptı.

"BÖYLE CEZA OLMAZ ÖDEMEYİN"

Show Haber'e konuşan Güleçyüz, "Bunun trafik polisi tarafından yazılmadığı kesin. Maalesef fahri trafik müfettişleri içinde de çok az sayıda da olsa bazı arızalı insanlar var.

Bu kadar cezayı yiyen biri ödemesin bence. Buradaki mağdurlar son derece haklı. Böyle bir ceza olmaz. Burada görevin kötüye kullanıldığı gayet açık." dedi.

SADECE 5 BİN MÜFETTİŞ İSTANBUL’DA VAR

Edinilen bilgilere göre sadece İstanbul'da yaklaşık 5 bin fahri trafik müfettişi olduğu belirtilirken; uzmanlar fahri trafik müfettişlerinin kestiği ceza başına herhangi bir pirim veya ücret almadığının altını çiziyor.