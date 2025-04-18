Sürücünün yaşı şaşkınlık yarattı: Feci kazada bir ölü bir yaralı

Traun’un St. Martin semtinde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki Çeçen kökenli genç, Wiener Bundesstraße B1 üzerinde aşırı hızla seyrederken başka bir aracı solladıktan sonra kontrolünü kaybetti. Sürücü yeniden sağ şeride geçmeye çalışırken, kullandığı araç yoldan çıktı ve yaklaşık bir buçuk metre havalanarak bir çelik reklam tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. Genç sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan diğer iki kişi, 17 yaşındaki bir Marchtrenkli ve 19 yaşındaki başka bir Rus vatandaşı da kazada ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan iki genç, yoğun bakıma alındı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ARAÇ AİLEYE AİT ÇIKTI

Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre, kazaya karışan otomobil 17 yaşındaki yolcunun ailesine ait. İlk incelemelere göre bu genç, otomobili 15 yaşındaki arkadaşına kullanması için vermiş. Ehliyetsiz ve deneyimsiz bir çocuğun trafiğe çıkması, yalnızca kendi hayatını değil, çevresindekilerin de hayatını tehlikeye soktu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sosyal medya paylaşımları olay yerini kalabalığa boğdu

Kazanın hemen ardından sosyal medyada paylaşılan görüntü ve haberler, özellikle Çeçen topluluğu içinde büyük yankı uyandırdı. Aile üyeleri, arkadaşlar ve tanıdıklar olay yerine akın etti. Ancak gelenlerin arasında çok sayıda meraklı da vardı. Yaklaşık yüz kişinin toplandığı olay yerinde, yas ve merak birbirine karıştı.

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İTFAİYEDEN DUYGUSAL TEPKİ: “IŞIKLAR YÜZÜMÜZE TUTULDU”

Olay yerinde görevli Traun Gönüllü İtfaiyesi’nden Sascha Hannesschläger, böyle bir durumu daha önce hiç yaşamadıklarını ifade etti. Kazaya müdahale etmeye çalışırken, onlarca kişinin cep telefonlarıyla kayıt aldığını, ışıkların doğrudan yüzlerine tutulduğunu belirtti. “O ışıklar bir şey görmek için değil, sizi çekmek için yanıyor. Bu insanın psikolojisini etkiliyor” dedi. Bu tür durumların artması nedeniyle, artık olay yerlerinde görüş engelleyici duvarlar, araç bariyerleri ve personel koruma önlemleri alınmaya başlandığını ekledi.