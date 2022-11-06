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50 metre takla attı burnu bile kanamadı

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklendi. Refüjü de aşan otomobil, korkuluk tellerini de kırarak karşı şeride geçti ve ters döndü.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 23:43
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıktı. 50 metre takla atarak sürüklendi

50 metre takla attı burnu bile kanamadı
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde B.G. idaresindeki 06 BB 9617 plakalı Honda marka otomobil, virajı alamayarak refüjü ve demir korkulukları aştı.

Yaklaşık 50 metre taklalar atarak sürüklenen otomobil, karşı şeride geçerek kaldırım üzerinde durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü B.G., kendi imkanlarıyla çıktı. 

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü B.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedbir amaçlı kaldırıldı.

Kazanın ardından Kastamonu Belediyesi ekipleri, demir korkuluklar ile etrafa saçılan araç parçalarını toplayarak yolu temizledi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. (İHA)

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