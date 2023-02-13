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Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var

Ankara’dan Sinop’a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, Kastamonu’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 30 kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 05:31
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var
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Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan aldığı yolcuları Sinop’a getirmek üzere hareket eden Necati Kabak idaresindeki 34 FGD 859 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-Sinop kara yolu Taşköprü’nün Çetmi Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bulunduğu şeritten çıkıp karşı şeride geçerek devrilen yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜNDE 37 YOLCU VE 3 PERSONEL BULUNUYORDU

 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Taşköprü ve Kastamonu’daki diğer hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle Kastamonu-Sinop kara yolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Öte yandan yolcu otobüsünün 37 yolcusu ile 3 personelinin olduğu öğrenildi. (İHA)

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